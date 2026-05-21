В Госдуме уверены, что Европа создаст армию, способную противостоять США

Планы Европы создать альтернативу НАТО на случай сокращения участия США в альянсе говорят о дальнейшей милитаризации региона. Уже через 8 - 12 лет европейские страны могут создать единую армию, способную выполнять серьезные боевые задачи, в том числе противостоять самим Штатам. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«К таким заявлением надо относиться весьма серьезно. Все думали, что когда Соединенные Штаты перестанут помогать Украине, то Украина закончится. Украина не заканчивается, даже близко этого нет. Европа способна вести боевые действия даже уже сейчас. Второй вопрос, что эти действия могут быть недолго, но в ближайшие 8-12 лет они вполне способны сделать боевую армию, которая способна выполнять серьезные боевые задачи», — подчеркнул он.

По оценке Журавлева, такая вооруженная структура сможет «воевать на уровне ведущих армий мира».

«Поэтому четко и ясно понимать, что они ведут такие рассуждения о создании европейской армии все чаще и чаще. И то, что она будет создана, я даже не сомневаюсь в этом. Причем такая структура, сможет противостоять в том числе и Соединенным Штатам, кстати говоря», — сказал Журавалев.

До этого газета Economist со ссылкой на источники писала, что страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед альянсом.

