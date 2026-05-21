Еврокомиссия ожидает продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 году

Европейская комиссия выстроила весенний экономический прогноз с учетом потенциального продолжения конфликта между Россией и Украиной в 2026 и 2027 годах, а также сохранения всех санкций против Москвы на этот период. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

© Вечерняя Москва

— Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе сохранится в полном объеме и санкции против России останутся в силе на всем протяжении рассматриваемого в прогнозе периода, — приводят информацию из документа в материале.

Киев также продолжает эскалировать конфликт. 19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил планы дальнобойных ударов по России на июнь этого года. По его словам, также обсуждалась ситуация на фронте, включая Покровское и Константиновское направления, Харьковскую область и Запорожье.

В Службе внешней разведки РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины планируют нанести по России удары с территории Латвии.

Там добавили, что Украина не будет ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии