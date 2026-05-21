Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает, что российские войска имеют задачу взять под контроль Сумы или Харьков.

Об этом заявил спикер командования 8-го корпуса украинских десантно-штурмовых войск Вадима Карпяка, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Их задача — захватить какой-то областной центр. И они очень хотели бы, чтобы это были Сумы или Харьков», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска продолжают активно наступать на востоке и северо-востоке Украины.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России наступают на флангах вокруг ключевого для фронта города Константиновки в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что российские военные в настоящее время обходят позиции ВСУ с запада и севера.