Дрон ВСУ сбросил боеприпас на женщину в Херсонской области

Двое ранены, один мирный житель погиб в результате ударов ВСУ по Херсонской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Стало известно, что при атаке беспилотника на автомобиль в Софиевке Каховского округа погиб мужчина 1986 года рождения, еще один мужчина 1983 года рождения пострадал – у него диагностировали множественные осколочные ранения, пострадавшего госпитализировали.

Женщина 1973 года рождения пострадала в Великой Лепетихе при сбросе с украинского беспилотника боеприпаса, ее с осколочными ранениями госпитализировали.

Помимо этого, украинский БПЛА повредил здание школы в Михайловке Скадовского округа, внутри в момент атаки находились дети.