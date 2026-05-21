Согласно данным портала LSM, в Латвии было введено оповещение о потенциальной опасности для воздушного пространства.

Как уточняется в материале, предупреждение затронуло Краславский, Лудзенский, Резекненский и Аугшдаугавский края. Информация от Национальных вооруженных сил страны была рассылка местным жителям посредством системы экстренного сотового оповещения.

«Дети плачут»: в Латвии возмущены призывами властей привыкать к дронам

Ранее британский эксперт по военным вопросам Александр Меркурис утверждал, что государства Прибалтики впали в панику вследствие инцидентов с участием украинских беспилотников.