Территориальные изменения в зоне СВО в течение последних суток носят не сколько количественный, сколько качественный характер. Как сообщает «Царьград», на Донецком фронте грядет «катастрофа».

«Забой» вместо боевых действий

На добропольском направлении ВС РФ продолжают наступать, продвигаясь на северо-запад по трем основным векторам. Эффективный контроль обеспечивается за счет создания килл-зон, в которых перемалываются подступающие подразделения ВСУ. Их формирование стало эффективней благодаря опоре на высотные здания в Покровске, Белицком и Родинском.

«Верхние этажи используются для размещения радиооборудования и антенн. Подвальные — служат для надежного укрытия личного состава. Для пехотинца весь процесс занятия и оставления позиций как раз и сводится к преодолению килл-зон. Это территории, где противник имеет подавляющее преимущество в наблюдении и огневом дроновом поражении», — заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

Каждый из таких «загонов» охватывает территорию в радиусе 20-25 км. Если первые километры пехотинцы могут преодолеть на бронетехнике, то оставшиеся 15-20 км требуют скрытного передвижения пешком по пересеченной местности, от укрытия к укрытию, чтобы избежать обнаружения с воздуха.

Самые сложные в подобных зонах — последние 8-10 км. Это зона эффективного наблюдения БПЛА типа Mavic, которые способны легко засечь приближающуюся цель и навести на неё ударный дрон и артиллерию. Современное наступление стоится исключительно на расширении и переносе таких килл-зон.

«На добропольском направлении русская армия использует застройки Покровска как опорный пункт, в то время как ВСУ опираются на Доброполье. Расстояние между этими городами как раз и составляет около 25 км, что соответствует крайним точкам килл-зон», — заявил украинский полковник.

Именно этим объясняется стратегическая значимость Белицкого. Город с большим количеством многоэтажек позволит взять под контроль огромную территорию Донецкого фронта. Ожесточенные бои за полноценное освобождение населенного пункта продолжаются.

«Ад на земле» для ВСУ

Украинский генштаб, понимая последствия полной потери района Родинского, продолжает, не щадя личный состав, бросать штурмовые группы из Шевченко. Для лишения ВСУ такой возможности бойцы ВС РФ сосредоточили основные атаки именно на этот населенный пункт — главные бои идут за окраины села и две угольные шахты, расположенные на пути продвижения.

По словам Антонюка, сейчас это практически единственное направление, где постоянно действует малочисленная украинская авиация — более 70% всех украинских воздушных бомбардировок. Кроме того, ВСУ сосредоточили там значительную часть комплексов РЭБ, забрав их с других участков фронта. Это создало серьезные помехи для дронов ВС РФ, которым приходится применять дроны преимущественно на оптоволокне.

«Это наглядно демонстрирует, насколько технически ограниченны возможности ВСУ. Надежное РЭБ-прикрытие они способны обеспечить только лишь на одном направлении фронта. Украинские СМИ <…> и волонтеры <…> подчеркивают, что обстановка на добропольском направлении очень тяжелая, настоящий ад на земле с очень большими потерями для ВСУ», — заявил полковник.

Отдельно Антонюк подчеркивает, что на участке сосредоточены только «элитные части». Все они объединены в 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, который отличается строгой дисциплиной и оснащен уникальными средствами, отсутствующими у других корпусов. Тем не менее это не спасает от больших потерь и дезертирства, а закончится, скорее всего, «стиранием в пыль» оставшейся у Киева элиты.