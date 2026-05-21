Мощный удар по военным объектам украинских неонацистов нанесла российская армия. Целями стали предприятия вражеского ВПК в Одессе, Днепропетровске, Харькове. Сообщения о взрывах приходят также из Кривого Рога, Запорожья, Сумской области. Все это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории нашей страны. Критическая ситуация для киевских боевиков складывается и на передовой. Российские подразделения уверенно продвигаются на ключевых участках фронта.

Редкие кадры, сделанные националистами. В воздухе - российские беспилотники. Идут на небольшой высоте. Через секунды "Герани" уходят в крутое пике. И главное - видно, что никакого противодействия со стороны ВСУ нет. Ни стрельбы из пулеметов. Ни работы систем ПВО.

А вот результат атаки. От ангара ВСУ, где хранили провиант, остались только оплавленные металлоконструкции. Характерно, что это тыл националистов - Днепропетровск. И, как видно, российские дроны не просто безраздельно контролируют небо, но и так же спокойно, выжигают всю инфраструктуру противника. Сегодня обстановка в области осложнилась для бандеровцев настолько, что они начали эвакуировать свои резервы из поселков в 30 километрах от передовой.

Десантирование, стремительный бросок в лесополосу. "Броня" отходит. Штурмовики, наоборот, идут в атаку и отбивают у националистов еще одну линию опорных пунктов. Это юго-восточные окраины Константиновки. По сути, уже раз и навсегда потерянные ВСУ. Российские бойцы сегодня двойками и тройками пробились уже в центр города. И не просто смогли закрепиться в кварталах, а при поддержке артиллерии начали разваливать оборону противника. Любая попытка подняться в контратаку тут же натыкается на шквальный огонь наших гаубиц.

Последняя декада мая 2026 года наверняка войдет в учебники. И новейшей истории. И военного дела. Российские подразделения "выкосили" под ноль почти весь авангард националистов на переднем крае Константиновки. Дело дошло до того, что ВСУ пытаются заместить катастрофические потери в пехоте беспилотниками. Но в воздухе они висят недолго. Едва украинский дрон входит в городскую черту, как его тут же таранят или сбивают наши операторы.

Это западные районы города. На улицах - сожжение натовские броневики, установки "Град", а вот горит БМП. Военной техники у противника не осталось. Еще хуже обстановка на юге. Он в котле. И те, кто из этого котла не выйдет добровольно, с поднятыми руками, тот там и останется.

За последние 2 месяца резко выросло участие в штурме Константиновки российской авиации. Натовские советники Киева подсчитали и ужаснулись. Оказывается, только на этом участке и еще к западу от Гуляйполя, в Запорожье, наши истребители сбросили на позиции ВСУ свыше 1200 авиабомб. А накануне под удар попали еще бандеровцы, которые пытались вернуть позиции в Степногорске. Контратака оказалась бездумной и плачевной. Еще на окраинах боевики напоролись на плотный заградительный огонь артиллерии и тяжелых огнеметов. И, потеряв половину своего батальона, а это примерно до 100 человек, вынуждены были бежать.