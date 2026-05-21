На Западе предсказали крах НАТО без одной страны
НАТО не сможет выжить без США, а Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить альянс. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в беседе со шведским телеканалом SVT.
Политик отметил, что государствам альянса необходимо предпринять все меры для предотвращения раскола между США и Европой. Он также подчеркнул, что Евросоюз не заменит НАТО в сфере безопасности.
Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен необычными, учитывая кризис на Украине.