Появились подробности массированного удара ВС РФ по Харьковской области

Российские войска нанесли ряд ударов по Харьковской области, взрывы гремели по всей линии боевого соприкосновения. С чем связана такая активность, рассказал aif.ru военный эксперт Андрей Марочко.

По данным газеты, в ночь на 20 мая были нанесены удары как по Харькову, так и по Купянску, Печенегам и Волчанску. Атака стала частью широкомасштабной кампании: в общей сложности за период 19–20 мая было зафиксировано от 45 до 55 эпизодов ударной активности, охватившей также Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Причиной стало резкое изменение тактики украинского командования, которое пытается контратаковать, сделав основной акцент на харьковском направлении, отметил военный эксперт Андрей Марочко.

«Число контратак противника увеличилось в три раза за последнее время с момента перемирия, которое состоялось в честь Дня Победы», — пояснил он.

По словам Марочко, ВС России отреагировали на это атаками по объектам и целям, которые являются критически важными для украинских военных. В частности, по складам с боеприпасами, цехам сборки БПЛА, местам ремонта военной техники, а также пунктами дислокации и управления войсками и беспилотными системами.

«Под удар попали и объекты двойного назначения, которые обеспечивают жизнеспособность фронта. В первую очередь это энергетические объекты. Все эти цели поражаются на харьковском направлении», — отметил эксперт.

При этом отдельное внимание было уделено району Волчанска, где в последние дни шли особенно ожесточенные бои, а Волчанский и Липцевский плацдармы фактически соединились.

Ранее стало известно, что в Харьковской области женщин стали забирать на службу в Вооруженные силы Украины с помощью шантажа и угроз. По данным местных жителей, женщинам подкидывают наркотики, ставя перед выбором - «тюрьма или контракт», а также не подтверждают инвалидность и лишают соцвыплат, чтобы вынудить их пойти в армию.