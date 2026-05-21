Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Его освободили бойцы штурмовых подразделений 82‑го мотострелкового полка 69‑й мотострелковой дивизии 6‑й армии группировки «Север». Об этом проинформировал Telegram‑канал «Северный Ветер».

По данным источника, военные вытеснили из населённого пункта формирования 120‑й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Кроме того, в Шестеровке находились сводные штурмовые группы 3‑го армейского корпуса ВСУ — несмотря на усиление, украинские подразделения не сумели удержать позиции.

Успешная операция позволила улучшить оперативную обстановку в регионе. Освобождение села даёт возможность расширить зону безопасности в Харьковской области — это поможет снизить риски угроз вблизи российской границы.

Военные эксперты отмечают, что взятие под контроль Шестеровки может иметь тактическое значение для дальнейших действий в этом секторе. Сейчас ситуация в районе стабилизируется, российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах.