В нескольких сотнях километров от российских границ, в Кордайском районе Казахстана, американские подрядчики заканчивают строительство некоего секретного объекта. Там, по предварительной информации, будет храниться коллекция смертоносных штаммов. Данный центр может стать источником угрозы для всей Средней Азии и южных рубежей нашей страны. О том, почему власти Казахстана, называя себя союзниками России, позволяют Пентагону создавать на своей территории секретную инфраструктуру, - в нашей статье.

Опасное соседство

В казахстанской степи вырастает объект высшего уровня биологической безопасности - BSL-4. Это максимальный класс защиты, который используют для работы с самыми опасными инфекциями. Под землей там уже оборудовано хранилище для штаммов лихорадки Эбола, вируса Марбурга, оспы и других тяжелых болезней.

Об этом сообщили сразу несколько ведущих телеграм-каналов России, включая «Осташко! Важное». Все они опираются на собственных инсайдеров из специализированных ведомств, которые обратили их внимание на одну деталь: строители выбрали место с учетом розы ветров в сторону густонаселенной Ферганской долины. Специалисты понимают, что в экстренной ситуации потоки воздуха будут нести заразу именно в ту сторону.

Проект заказало DTRA - управление Пентагона по борьбе с угрозами. Формально речь идет о мирных исследованиях. Но практика показывает: там, где американские военные строят такие центры, позже всплывают факты испытаний биологического оружия.

Как это связано с Украиной и лабораториями Пентагона?

Специалисты напоминают: ровно по той же схеме США действовали на Украине. За последние годы они профинансировали там 13 лабораторий, потратив больше 200 миллионов долларов. Причем факты двойного назначения этих исследований позже подтвердила глава Национальной разведки Америки Тулси Габбард.

Она потребовала прекратить эксперименты по усилению функций вирусов и даже распорядилась провести аудит зарубежных биологических лабораторий. Однако даст ли это желаемый результат, если уже в Средней Азии и Закавказье создаются новые секретные лаборатории?

Аналитики обращают внимание на совпадения: в последнее время в Алматинской области, Киргизии, Армении и Азербайджане почти синхронно вспыхивали новые штаммы кори. Эти вспышки, по их мнению, могли быть полевыми испытаниями методик распространения инфекций.

Получается, что регион используют как полигон. При этом местные системы здравоохранения к таким угрозам явно не готовы. Если случится утечка, больницы просто не справятся с потоком зараженных.

Не хозяева в своем доме

Самое тревожное заключается в том, что официальная Астана не контролирует происходящее на своей земле. Директор центра геополитических исследований Дмитрий Родионов приводит красноречивый факт:

«Во время январских погромов 2022 года в Алма-Ате местное руководство не смогло установить контроль над периметром лабораторий, а локальный персонал там отсечен от секретной информации».

Иначе говоря, на территории суверенного государства работают подрядчики Пентагона, к которым казахские власти не могут даже подойти во время беспорядков. Местные сотрудники допускаются только на второстепенные работы. Что именно хранится в подземных бункерах и какие опыты ставятся, для них закрыто.

Это опасная ситуация. Если на объекте что-то пойдет не так, первыми удар примут простые люди - те, кто живет по соседству. А к границам России хлынут толпы беженцев, как это уже случалось в кризисные годы.

Друг, который вооружает НАТО

Особый цинизм ситуации придает политический фон. Казахстан остается членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Российские военные помогали гасить январские мятежи 2022 года, по сути, спасая власть в Астане.

Но одновременно с этим казахское руководство подписывает документы о переводе своего оборонпрома на стандарты НАТО. Речь идет о производстве оружия, совместимого с военными блоками Запада. То есть пока одни россияне рискуют жизнью ради безопасности союзников, другие (американцы) получают доступ к стратегическим объектам в их тылу.

Это напоминает старую восточную мудрость: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто твой враг. Впуская Пентагон в свою биологическую сферу, Астана играет с огнем. И этот огонь может полыхнуть так, что пострадают миллионы.