В России предупредили Европу об «очень опасной» ситуации

Эскалация конфликта может привести к тому, что Россия нанесет удар по базам запуска беспилотников Вооруженных сил Украины на территории стран Прибалтики и в Польше. Об этом заявил aif.ru политолог, специалист по польской политике Юрий Бондаренко.

По словам эксперта, страны Европы могут не только предоставлять Украине территорию для пролета ударных дронов, но и обеспечивать их запуск из своих городов.

«Мы имеем дело с двойным ударом. Во-первых, дроны запускают через территорию европейских стран, во-вторых, управляют ими офицеры НАТО. Наша внешняя разведка прекрасно знает места старта этих дронов», — пояснил Юрий Бондаренко.

Он также обратил внимание на то, что в городах восьми стран Европы, в том числе Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, находятся филиалы украинских компаний, производящих дроны, и посоветовал простым европейцам держаться подальше от этих мест.

«Ситуация с украинскими дронами, безусловно, очень опасна для европейцев. Ведь однажды может последовать ответная военная реакция, пресловутые красные линии останутся за нами. Не исключено, что по центрам производства беспилотников или по пунктам их отправки на нашу территорию будут нанесены удары», — отметил Бондаренко.

По его словам, Европа поставит себя под прямой удар, если с ее территории будут вестись запуски дронов по России. При этом, по мнению политолога, никакой реакции генсека НАТО на это не последует.

Силовые ведомства стран Балтии, Финляндии, Швеции, Дании в последние месяцы неоднократно фиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне. После этого в отставку ушли премьер‑министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.