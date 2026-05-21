ВКС России начали отработку снаряжения «Кинжалов» спецзарядами

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали отработку снаряжения гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными зарядами. Видео Минобороны (МО) России со сверхзвуковым истребителем МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», оснащенной специальной боевой частью, комментирует РИА Новости.

В ролике показано, как к самолету МиГ-31 прикрепляется гиперзвуковая ракета «Кинжал» со спецчастью, после чего истребитель-перехватчик вылетает в район патрулирования.

В марте ТАСС подсчитало, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции применили не менее 44 гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В декабре президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» заместителя начальника летно-испытательного центра — начальника летной службы, летчика-испытателя Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова, который первым выполнил успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал».