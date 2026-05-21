Минобороны опубликовало видео учения всей ядерной триады ВС России

Минобороны РФ опубликовало кадры учения ядерных сил, где показана работа всей ядерной триады - это соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов.

Все перечисленные соединения в рамках учения привели в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет.

На видео сначала показаны ракетные комплексы "Ярс", которые вывели на маршруты боевого патрулирования и развернули на полевых позициях.

Следом идут кадры атомных подлодок с баллистическими ракетами: они вышли в морские полигоны на боевую службу.

Затем показан личный состав подразделений авиации ВКС, который отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями ракет "Кинжал", а также вылеты в районы патрулирования.

Среди прочего, в ведомстве ранее рассказали, что в рамках учений доставлены ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения ракетной бригады в Беларуси.

Военные на территории сопредельного государства приняли спецбоеприпасы для ОТРК "Искандер-М", снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Учения проходят с 19 по 21 мая включительно. В военном ведомстве отмечали, что мероприятия идут в условиях агрессии.

По наблюдениям экспертов "РГ", такая формулировка упомянута впервые.

Ядерной триадой традиционно в международной терминологии называется совокупность стратегических ядерных сил (СЯС). Они включают в себя три компонента: наземный (в России это РВСН), морской (часть сил ВМФ) и воздушный (часть ВКС).