Главарь ОПГ «черных риелторов» из российского региона погиб на СВО

На специальной военной операции (СВО) погиб Михаил Литовка, который был главарём преступной группировки, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью в Краснодарском крае. Его тело удалось идентифицировать только спустя полтора года после смерти. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

В 2010 году Литовка и его сообщник организовали ряд преступлений, в ходе которых они сожгли дом одной из жертв, задушили несколько человек, чтобы завладеть их недвижимостью, продали чужие дома, используя поддельные документы.

В 2012 году преступников задержали, и Литовка был приговорён к 18,5 годам колонии строгого режима. Он так и не признал свою вину, утверждая, что его оговорили.

В 2023 году, после 11 лет в тюрьме, Литовка подписал контракт с Министерством обороны и ушёл на фронт.

На передовой он оказался в штурмовой пехоте и примерно 1,5 года назад погиб. Опознание его тела произошло только сейчас, пишет издание.

