НАТО уличили в противодействии российскому ядерному «Посейдону»
На учениях Dynamic Mongoose НАТО может отрабатывать противодействие российским ядерным торпедам «Посейдон», пишет РИА Новости.
«Автономный подводный дрон‑торпеда с ядерной энергетической установкой — стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника», — говорится в публикации.
«Там же отмечается, что подрыв торпеды у побережья спровоцирует возникновение цунами и радиоактивного заражения местности. И это не может не беспокоить руководство НАТО», — уверяет агентство.
Вероятным противником на учениях Dynamic Mongoose РИА Новости считает подплав Северного флота России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».