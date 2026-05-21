В Воронежской области создают отряд "БАРС" для защиты региона от БПЛА

В Воронежской области начался набор в отряд "БАРС-Воронеж", подтвердили "РГ" в правительстве региона. Речь идет о мобилизационном людском резерве, который будет задействован для защиты региона от угроз с воздуха, прежде всего от беспилотников. Возможность участия жителей в такой работе согласована с Министерством обороны РФ.

© Российская Газета

Как пояснили в правительстве Воронежской области, регион фактически ежедневно сталкивается с атаками противника. Беспилотные летательные аппараты представляют опасность не только для объектов инфраструктуры, но и для социальных учреждений, жилых домов и обычных горожан.

Власти отмечают, что во время воздушных угроз жители области в большинстве случаев действуют сознательно: соблюдают требования безопасности, не мешают работе экстренных служб и тем самым помогают подразделениям противовоздушной обороны. При этом часть воронежцев обращалась с просьбами дать им возможность самим принять участие в защите региона. Теперь такой механизм появился.

Только на территории области

Ключевое условие для резервистов "БАРС-Воронеж" - выполнение задач исключительно на территории Воронежской области. Это отдельно подчеркивается в информационных материалах о наборе, имеющихся в распоряжении "РГ": контракт заключается о пребывании в резерве именно в пределах региона.

Служба предусмотрена в вахтовом формате. Перед привлечением к задачам резервисты будут проходить подготовку. Ежеквартально для них запланированы шестидневные тренировочные занятия - всего 24 дня в год. Кроме того, раз в полугодие предусмотрены 15-дневные учебные сборы, то есть еще 30 дней в год.

В ходе пребывания в резерве гражданина могут предназначить на воинскую должность и присвоить ему воинское звание. Срок контракта составляет три года.

Работа сохраняется

Для тех, кто решит вступить в резерв, сохраняется основное место работы. На период привлечения к военным сборам и тренировочным занятиям за человеком также сохраняется средняя заработная плата. Работодатель продолжит ее выплачивать, а соответствующие расходы должны компенсироваться из бюджета.

Кроме того, резервисты будут получать ежемесячную выплату за пребывание в резерве. Ее размер зависит от воинской должности и звания. В информационных материалах указано, что для рядовых она составляет от 2 580 до 3 525 рублей, для сержантов - от 3 353 до 4 127 рублей, для офицеров - от 5 244 до 6 792 рублей в месяц. Эти суммы выплачиваются за периоды пребывания в резерве, за исключением времени участия в сборах.

Отдельно оплачивается участие в военных сборах. В зависимости от воинской должности выплаты составляют: для рядовых - от 21 496 до 29 376 рублей, для сержантов - от 27 944 до 34 391 рублей, для офицеров - от 43 701 до 56 599 рублей.

Резервистов также обеспечат необходимым снаряжением. Им предусмотрены бесплатное трехразовое питание по месту исполнения обязанностей, обмундирование на период пребывания в резерве, медицинское обеспечение во время сборов, обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно. Денежная компенсация за наем жилья рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ.

В резерв - через военкомат

Чтобы записаться в "БАРС-Воронеж", необходимо обратиться в военный комиссариат по месту воинского учета или пребывания. После подачи заявления кандидат собирает минимальный комплект документов и проходит отбор.

В перечень документов входят копии паспорта, военного билета - при наличии, СНИЛС, ИНН, а также справка с указанием банковских реквизитов.

Далее через военкомат проводятся мероприятия отбора, включая медицинское освидетельствование. В информационных материалах указано, что этот этап занимает не более трех суток. После этого кандидат проходит аттестационную комиссию, а затем заключает контракт о пребывании в резерве.