Туск: рост инцидентов с БПЛА в странах Балтии усиливает риск войны в Европе

Рост инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, в том числе в Литве, делает угрозу войны в Европе реальной. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat News. "Эта война порождает сотни различных интерпретаций, будь то украинский или российский беспилотник. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу за пределами границ по-настоящему реальной ", — сказал он. По словам премьера, его не удивляет, что уже около десяти дней "поступают сигналы, указывающие на то, что хаос может затронуть и наших соседей, особенно страны Балтии, не по их вине". Туск подчеркнул, что Польша хотела бы избежать неприятных событий, "но я не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, что ничего не происходит". В настоящее время прямой угрозы стране нет, но угроза различных провокаций становится реальностью, добавил он. 20 мая жителям Литвы пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. В МИД Литвы обвинили Россию в попадании дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики.

