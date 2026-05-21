Украинский дрон снял "Герань-2" с ракетой Р-60М и камерой заднего вида

Опубликован кадр, снятый камерой украинского беспилотника при попытке перехвата российского дрона-камикадзе "Герань-2", сообщает канал "Оборонка".

На видео видно, что российский БПЛА несет управляемую ракету класса "воздух - воздух" Р-60М.

Кадр демонстрирует важные конструктивные особенности обновленной "Герани". Беспилотник, судя по всему, получил модернизированный корпус. В отличие от первых версий, где ракета крепилась прямо на внешние пилоны, теперь под пусковое устройство АПУ-60 сделана специальная ниша, в которую оно утоплено. Такое решение улучшает аэродинамику и, возможно, снижает заметность дрона для радиолокационных средств.

Также хорошо заметна камера заднего обзора, которая нужна оператору для отслеживания обстановки вокруг дрона и своевременного обнаружения угроз.