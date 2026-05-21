Назван козырь Ирана в Ормузском проливе

ВМС Ирана развернули в Ормузском проливе подлодки типа Ghadir. Миниатюрные субмарины идеально подходят для операций в этом месте и способны нанести серьезный ущерб кораблям США - если смогут подобраться к ним незамеченными, пишет The National Interest.

Построенные по северокорейскому проекту мини-подлодки Ghadir являются ярким примером ассиметричной войны, которую ведет Иран. С классической точки зрения это очень слабые корабли. Не имея анаэробной силовой установки, они вынуждены часто всплывать для подзарядки аккумуляторов, рискуя быть обнаруженными. Автономность лодки с экипажем из семи человек не превышает недели, подводная скорость - восемь узлов.

Зато "Гадир" способен затаиться на дне и в сутолоке Ормузского пролива его не найдет ни один гидролокатор. Подлодка водоизмещением 125 тонн создана для мелководья, где не способны нормально действовать крупные корабли ВМС США.

При этом вооружены иранские мини-субмарины весьма серьезно. Каждая несет две тяжелые торпеды Valfajr.

"Если такая торпеда попадет в надводный корабль, она его уничтожит", - предупредил бывший командующий Королевским военно-морским флотом Том Шарп.

Также Ghadir способны скрытно ставить морские мины - до восьми штук за один выход. Пока США говорят об очистке Ормузского пролива от заграждений, иранский подводный флот может не только усиливать заграждения, но и препятствовать доступу американских тральщиков.

Есть сведения, что ВМС Ирана оснастили свои мини-подлодки крылатыми ракетами с дальностью полета около 300 километров. Это значит, что "Гадиры" могут представлять реальную опасность и за пределами Ормузского пролива.

По состоянию на 2025 год в состав Южного флота ВМС Ирана входили 23 субмарины типа Ghadir.