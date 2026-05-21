Российские дрон-детекторы "Тень" начали точнее выявлять беспилотники ВСУ "Марсианин". Для этого разработчики выпустили обновление для более точного их определения.

Как сообщили разработчики ТАСС, "Тень V4" обнаруживает частоты "Марсианина" и успешно его детектирует. И российский детектор дронов - один из немногих, который способен эффективно работать по "Марсианину".

Информацию об успешных действиях дрон-детекторов разработчики получают с передовой, от российских бойцов и военкоров. Обновление сделало детектор еще эффективнее.

В компании-разработчике отметили, что неправильно говорить о том, что беспилотники "Марсианин" - украинские. К Украине они не имеют никакого отношения, их производят выходцы из известной американской компании. ВСУ использует эти БПЛА не только по военным объектам, но и по гражданским. Так их запрограммировали.