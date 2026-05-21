Страны НАТО начали серию масштабных учений у российских границ, чтобы отработать сценарии прямого столкновения, заявил Андрей Коц в своей статье для РИА Новости. В рамках маневров, проходящих от Балтики до Черного моря, НАТО тестирует новые технологии, противолодочную оборону и координацию многонациональных сил.

Одними из ключевых Коц назвал заполярные учения Dynamic Mongoose 2026 в Норвежском море. Там флот и авиация США, Британии, Норвегии и других стран тренируются перехватывать российские подлодки Северного флота на стратегических рубежах. Аналитики полагают, что на этих учениях НАТО также пытается найти способы противодействия новейшим российским беспилотным системам «Посейдон», способным обходить современные противолодочные барьеры.

Одновременно с этим в Черном море стартовали маневры Operational Experimentation-26 с участием военных Болгарии, Турции, США и Канады. Главный фокус этих учений направлен на ведение морской войны нового типа. Западные специалисты активно внедряют беспилотные и безэкипажные катера, детально анализируя опыт их боевого применения в регионе. Использование дронов также позволяет странам альянса обходить ограничения Конвенции Монтрё, которая запрещает длительное нахождение крупных кораблей нечерноморских государств в этой акватории.

Наиболее близко к сухопутным границам России войска НАТО подошли в Эстонии и Финляндии. На эстонских учениях Kevadtorm («Весенний шторм - 2026») собралось около 12 тысяч солдат из 15 стран, включая представителей Украины. Маневры проходят в непосредственной близости от российской территории и нацелены на слаживание войск в условиях крупного конвенционального конфликта, отметил Коц.

Параллельно в Финляндии, всего в 70 километрах от границы с Россией, развернулся второй этап сухопутных учений Saber Strike 26, где американские и европейские подразделения отрабатывают оперативную совместимость и перспективное вооружение.

По мнению автора статьи, руководство НАТО пытается объединить разрозненные армии в единую военную машину вдоль всей линии соприкосновения с Россией. Коц отметил, что на фоне такой активности ответные маневры Москвы и Минска с привлечением сил ядерного сдерживания выглядят своевременной и обоснованной мерой.