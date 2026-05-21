Массированная атака ВСУ 21 мая: погибшие и пожары

Сегодня ночью был перехвачен и уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Какие российские регионы оказались под ударом к утру 21 мая, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, дроны были перехвачены над девятью российскими регионами в период с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая.

Беспилотники самолетного типа атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую области. А также Калмыкию и Крым. БПЛА были уничтожены и над акваторией Каспийского моря, говорится в канале российского военного ведомства на платформе «Макс».

Белгородская область

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на мирных граждан в Белгородской области, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.

По данным оперштаба, удары были нанесены по городу Шебекино и поселку Маслова Пристань.

«Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу бойцами самообороны. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки», - говорится в сообщении.

Также FPV-дрон атаковал ГАЗель в поселке. В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, сообщили в штабе.

При ударе украинских дронов по Сызрани погибли два человека. Об этом рассказал в своем канале на платформе «Макс» глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», - написал глава региона.

Он также предупредил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно, и напомнил жителям региона о запрете на съемку, а также публикацию фото и видео атак беспилотников.

Ростовская область

В свою очередь губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении над регионом более трех десятков БПЛА.

По его словам, были атакованы пять районов области: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Шолоховский.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», - заявил глава региона.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Россия может ответить на возможные атаки ВСУ ударами высокоточным оружием по военным объектам НАТО. По его мнению, жесткие меры потребуются, если Украина задействует для налетов инфраструктуру соседних государств.