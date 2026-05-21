Появилось видео применения нового 30-мм зенитного артиллерийского комплекса

Новый 30-мм зенитный артиллерийский комплекс применили для борьбы с украинскими дронами.

Комплекс оснащен радиолокационной станцией, тепло-телевизионными оптическими системами и элементами искусственного интеллекта. Как сообщает канал "Повернутые на войне", промышленность уже освоила производство современных 30-мм зенитных систем.

На опубликованных кадрах, снятых "от лица" системы наведения, видно, как новый комплекс отражает налет украинских беспилотников типа "Лютый". Действие происходит в темноте - ИИ в связке с тепловизором позволяет системе распознавать и брать их на сопровождение дроны даже в ночное время.

Судя по нескольким представленным эпизодам, от начала стрельбы до уничтожения дрона проходят считаные секунды, что свидетельствует о высокой эффективности комплекса. При попадании снарядов беспилотники загораются и начинают разваливаться в воздухе.

Комбинация РЛС и тепло-телевизионной системы позволяет комплексу работать в любых погодных условиях и в любое время суток, не боясь ни темноты, ни дыма, ни тумана.

Кроме того, у подобных артиллерийских систем есть еще одно важное преимущество перед зенитными ракетными комплексами. Один выстрел 30-мм снарядом стоит гораздо дешевле зенитной ракеты. Даже учитывая, что для поражения одного дрона может потребоваться несколько снарядов, экономия все равно остается колоссальной. В условиях, когда противник применяет много сравнительно дешевых беспилотников, тщетно пытаясь истощить силы ПВО, зенитная артиллерия с элементами ИИ выглядит экономически оправданным средством противодействия.