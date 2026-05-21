Военкор назвал способ применения ВСУ американских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Hornet для огневого контроля в тыловых районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, передает ТАСС.

«Дешевые, трудно уничтожаемые, низколетящие, малозаметные цели для нашей ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») — это сейчас основа ударных возможностей противника. И они будут наращивать их использование. Будут использовать американские БПЛА. Может быть, не для ударов в глубину России, но уже сейчас используют для огневого контроля над тыловыми районами в зоне СВО. Я имею в виду БПЛА Hornet», — отметил он.

Поддубный также подчеркнул, что интенсивность применения беспилотников будет расти с продолжением боевых действий. По его словам, уже сейчас в воздухе на определенных направлениях может одновременно находиться до пяти тысяч дронов.

