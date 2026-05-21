В Харьковской области женщин принудительно мобилизуют в ВСУ

В Харьковской области женщин стали забирать на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал житель региона, который решил сохранить анонимность из соображений безопасности.

По словам источника, женщин могут пригласить «побеседовать», а после заставить отправиться в ВСУ.

«Как с тюрьмы женщин брали — они не специалисты. Их брали с тюрьмы, чтобы не сидеть... Могут, например, подкинуть наркотики и пригласить на разговор: или в тюрьму, или контракт подписывай», — рассказал собеседник.

Он добавил, что женщинам также не подтверждают инвалидность и лишают соцвыплат, чтобы вынудить их подписать контракт.

Напомним, что в последние месяцы на Украине снова поднялись разговоры о возможной мобилизации женщин в ВСУ из-за нехватки личного состава. Поводом стали случаи объявления в розыск по линии военкоматов женщин, а также появление на улицах социальной рекламы, которая агитирует их идти в армию.