В Финляндии заявили о победе России на Украине
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия выигрывает в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Мема подчеркнул, что Россия одерживает победу, поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой. По его мнению, стране удается успешно предотвратить расширение НАТО на Украине.
В США заговорили о масштабной победе России на Украине
Ранее Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением. По его мнению, это негативно отразилось на стратегических интересах страны.