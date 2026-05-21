Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооруженные силы Украины использовали кассетные и фосфорные боеприпасы на территории Донбасса еще до начала специальной военной операции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам парламентария, такие боеприпасы применялись в ходе боевых действий в регионе задолго до 2022 года. Он утверждает, что международные наблюдатели в тот период не фиксировали должной реакции на подобные случаи.

Картаполов также заявил, что российские вооруженные силы отслеживают места возможного хранения и размещения подобных боеприпасов и принимают меры по их уничтожению до применения.

Отдельно он подчеркнул, что, по его оценке, у украинской стороны становится меньше возможностей для использования такого вооружения в зоне конфликта.

Официальных комментариев со стороны Министерство обороны Украины на момент публикации не приводилось.

Тема применения кассетных боеприпасов регулярно поднимается сторонами конфликта и остается предметом международных дискуссий, поскольку ряд государств и организаций считают такие боеприпасы ограниченно допустимыми или полностью запрещенными международными конвенциями.