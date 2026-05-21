Военнослужащие 31-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, по данным российских силовых структур, дезертируют во время несения службы на границе с Румынией, сообщает ТАСС.

Источник агентства заявил, что случаи самовольного ухода фиксируются на румыно-украинском участке границы во время выполнения пограничных нарядов. По его словам, речь идет о военнослужащих, проходящих службу в составе 31-го погранотряда.

Как утверждает собеседник агентства, информация о подобных инцидентах подтверждается в том числе показаниями пленных украинских военнослужащих.

Официальных комментариев со стороны Государственной пограничной службы Украины по поводу этих заявлений на момент публикации не поступало.

После введения на Украине военного положения власти страны усилили контроль на границах и ограничили выезд мужчин призывного возраста. На этом фоне украинские СМИ и правоохранительные органы регулярно сообщают о попытках незаконного пересечения границы и уклонения от службы.

Отметим, западные участки украинской границы, включая направления в сторону Румынии и Молдавии, неоднократно упоминались в сообщениях о попытках бегства военнослужащих и граждан, подпадающих под мобилизационные ограничения.