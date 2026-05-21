США стянули на Ближний Восток эсминцы с лазерным оружием

Военно-морские силы США наращивают присутствие высокотехнологичного оружия в стратегически важных районах. Сразу два эсминца, несущих боевое дежурство в горячих точках, получили на вооружение комплексы направленной энергии. Об этом пишет портал The War Zone.

Речь идет об установках ODIN, предназначенных для дезориентации вражеских беспилотников и ослепления оптических систем. Один из кораблей, USS Spruance, сопровождает авианосную ударную группу Abraham Lincoln, а второй, USS John Finn, патрулирует акваторию Индийского океана.

Лазер способен нейтрализовать камеры и датчики на дронах, подлодках, самолетах и надводных целях. Всего американский флот уже разместил подобное вооружение на девяти кораблях.

Данный вид обороны считается перспективным против роящихся дронов и применяется на фоне сохраняющейся напряженности в регионе на случай возобновления конфликта с Ираном.