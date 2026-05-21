Трамп рассказал, зачем США отправили авианосец в Карибское море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Nimitz прибыла в Карибское море не для того, чтобы запугать власти Кубы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон хочет помочь Гаване на гуманитарной основе и добавил, что США хотят открыть Кубу для кубинских эмигрантов, находящихся на американской территории.

21 мая южное командование американских ВС (SOUTHCOM) сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море. В нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.

До этого Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.