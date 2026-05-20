SOUTHCOM: авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море
Авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море. Об этом заявило Южное командование ВС Соединённых Штатов (SOUTHCOM).
В опубликованном командованием в социальной сети X заявлении отмечается, что Nimitz «доказала свою боевую мощь по всему миру».
«Добро пожаловать в Карибское море, авианосная ударная группа Nimitz!» — говорится в публикации.
