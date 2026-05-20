Авианосная ударная группа ВС США вошла в Карибское море

Авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море. Об этом заявило Южное командование ВС Соединённых Штатов (SOUTHCOM).

В опубликованном командованием в социальной сети X заявлении отмечается, что Nimitz «доказала свою боевую мощь по всему миру».

«Добро пожаловать в Карибское море, авианосная ударная группа Nimitz!» — говорится в публикации.

Ранее правительство Кубы назвало «подлой и позорной политической провокацией» обвинения США против Рауля Кастро.