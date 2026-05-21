Появились кадры перехвата британского самолета-шпиона над Черным морем

Военное ведомство Великобритании опубликовало кадры сближения своего самолета радиотехнической разведки RC-135 Rivet Joint с российскими истребителями Су-27 и Су-35 над Черным морем.

Самолеты ВКС России подошли на опасное расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем - в том числе отключению автопилота, - пожаловались летчики НАТО.

Лондонские газеты вышли с заголовками типа "Русский истребитель напугал британский экипаж трюком "Безумный Иван".

А что британский самолет-разведчик делал над Черным морем, в двух тысячах километров от своих границ, поинтересовался в свою очередь военкор Александр Коц. Конкретно этот Rivet Joint регулярно появляется у Крыма, фиксируя работу российских систем ПВО и ВМФ.