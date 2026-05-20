Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о продвижении России в зоне СВО. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на «Шанхайскую медиагруппу».

По словам Лаврова, за 2026 год под контроль России отошли 80 населенных пунктов в зоне СВО. Из них 35 только в период с марта по апрель. Он также добавил, что «процесс идет».

Лавров добавил, что сейчас Россия не использует весь арсенал доступных ей средств. Он объяснил это тем, что Россия «не хочет наносить чрезмерный ущерб».

