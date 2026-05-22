Шведский разведывательный самолет летает в районе эстонско-российской границы

Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR замечен в районе эстонско-российской границы, где уже несколько часов летает с севера на юг в восточной части воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

"Самолет вылетел с военного аэродрома Эмари, что недалеко от побережья Финского залива, после чего совершил несколько кругов над прибрежными водами, а затем стал курсировать с севера на юг в воздушном пространстве Эстонии недалеко от границы с Россией", - сказал собеседник агентства.

В качестве примера направления полета источник назвал непосредственную близость к акватории Псковско-Чудского озера с эстонской стороны. Он также отметил, что Saab 340B ISR, способный вести разведку на расстоянии до 300-400 км, движется на своей рабочей высоте около 6,5 км.

Собеседник агентства напомнил, что несколько дней назад этот же шведский борт курсировал над нейтральными водами Балтики напротив границы с Калининградской областью, а также вдоль границы в воздушном пространстве Литвы. Источник также заметил, что ранее двое суток подряд примерно в тех же районах, где сейчас фиксируется полет шведского самолета, летал французский истребитель Dassault Mirage.