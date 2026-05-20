США развернут комплексы Typhon на территории Японии

Вооружённые силы США планируют разместить ракетные комплексы средней дальности Typhon на авиабазе Каноя в японской префектуре Кагосима. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, комплексы будут находиться в Японии во время учений с июня по сентябрь. Вместе с Typhon американские военные развернут и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как отмечает Kyodo, Typhon способны использовать ракеты SM-6 и крылатые Tomahawk дальностью около 2 тыс. км. Размещение этих систем в Японии станет уже вторым случаем за последнее время.

Ранее комплексы находились на базе морской пехоты США Ивакуни в префектуре Ямагути во время учений в 2025 году. Несмотря на обещания вывести вооружение сразу после манёвров, процесс затянулся до ноября, что вызвало протесты местных жителей.

По информации агентства, учения Valiant Shield и Orient Shield направлены на усиление японо-американского потенциала сдерживания. Kyodo подчёркивает, что подобные шаги ориентированы на сдерживание Китая.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что США решили вывезти комплексы Typhon с базы Ивакуни после обеспокоенности со стороны России.