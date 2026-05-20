Созданные на базе Bradley бронемашины AMPV-30 способны бороться с дронами

В начале мая стало известно, что в сухопутные войска США стали поступать бронемашины AMPV-30, созданные на базе БМП Bradley.

Как сообщает "Военный осведомитель", эти образцы оборудованы радиолокационными станциями EchoShield, предназначенными для обнаружения небольших беспилотных летательных аппаратов.

РЛС монтируются на необитаемых башнях MCT-30, вооруженных скорострельными 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II. Такие орудия способны применять программируемые боеприпасы, обладающие дистанционным подрывом. Именно подобные средства поражения особенно эффективны в борьбе с БПЛА.

Машинами семейства планировалось заменить эксплуатирующиеся с 1960 года устаревшие гусеничные бронетранспортеры M113.