ВС РФ "Ланцетом" уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

Расчет "Ланцета" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в Черном море уничтожил украинский безэкипажный катер, направлявшийся в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.
Там уточнили, что безэкипажный катер ВСУ, вышедший, предположительно, из порта Одессы и направлявшийся в сторону Крымского полуострова, был обнаружен расчетом разведывательного БПЛА ZALA в районе острова Змеиный.
"Координаты цели были незамедлительно переданы расчету барражирующего боеприпаса "Ланцет". В результате скоординированных профессиональный действий расчетов БПЛА безэкипажный катер противника был успешно уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, снятыми в режиме реального времени", - сказали в ведомстве.