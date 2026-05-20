ВС РФ "Ланцетом" уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море

Расчет "Ланцета" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в Черном море уничтожил украинский безэкипажный катер, направлявшийся в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующие кадры.

Там уточнили, что безэкипажный катер ВСУ, вышедший, предположительно, из порта Одессы и направлявшийся в сторону Крымского полуострова, был обнаружен расчетом разведывательного БПЛА ZALA в районе острова Змеиный.