Генерал назвал пять российских регионов с возможным риском прилетов дронов из Прибалтики

Ленинградская, Псковская, Тверская, Смоленская и Архангельская области могут попасть под удар дронов в случае разрешения для Украины на размещение площадок запуска беспилотников в странах Прибалтики.

Возможные риски для этих пяти российских регионов назвал заслуженный военный летчик России, генерал‑майор Владимир Попов, его цитирует aif.ru

«Авиабазы в Прибалтике натовские самолеты из Германии и Финляндии используют как аэродромы подскока для оперативных задач, проведения учений. Эти авиабазы могут использовать для беспилотников большого класса дальнего полета или среднего класса оперативно‑тактического назначения для ударов по российским территориям, — заявил генерал. — Это значит, что Ленинградская, Псковская, Тверская, не исключено, что Смоленская области будут под ударом находиться. Из Эстонии могут и до Архангельска достать».

По словам Попова, многие аэродромы, которые были заброшены после развала Советского Союза, сейчас восстанавливаются благодаря финансированию со стороны НАТО. Если с этих баз в Россию начнут запускать дроны, Москва нанесет ответный удар. В частности, Российская Армия может использовать для атаки беспилотники, крылатые ракеты «Искандер», истребители-бомбардировщики и флот в Балтийском море, подчеркнул генерал.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует запустить дроны с территории прибалтийских стран. Дипломат отдельно выделил, что членство в НАТО не спасет Латвию, Литву и Эстонию от ответных мер Москвы, если они позволят Киеву запускать беспилотники со своей территории.