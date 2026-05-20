Североатлантический альянс может пожертвовать безопасностью Польши и стран Балтии ради стратегии долгосрочного сдерживания России.

Как заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, текущие планы западных стран направлены на затягивание конфликта минимум до 2030 года, пока европейский военно-промышленный комплекс не будет переведен на работу в условиях масштабного призыва.

«Ради затягивания украинского кризиса до 2030 года Европе придется сдать страны Балтии и Польшу для восполнения человеческого дефицита в рядах ВСУ», — считает эксперт.

По мнению Кнутова, НАТО намерено провоцировать прибалтийские республики и Румынию на прямое столкновение с Москвой, рассматривая их население как ресурс для компенсации нехватки живой силы.

«Настрой Запада — реально затянуть боевые действия до того момента, когда будет перестроена военная промышленность европейских государств, что чревато началом Третьей мировой войны», — подчеркнул аналитик.

Подобные опасения усиливаются на фоне сообщений о том, что европейские столицы начали разрабатывать собственные альтернативные сценарии обороны. Как пишет издание The Economist, представители ряда стран альянса рассматривают создание секретного «Плана Б», который предполагает ведение боевых действий без участия США и вне рамок НАТО.

В рамках этой стратегии ядром обороны в Северной Европе могла бы стать коалиция из десяти стран, включая прибалтийские государства и Польшу, известная как Объединенные экспедиционные силы (JEF). По мнению экспертов, европейские чиновники опасаются, что в случае критической ситуации работа НАТО может быть парализована, так как любая страна-член способна заблокировать применение пятой статьи устава. Именно поэтому, отмечает Юрий Кнутов, российские предупреждения в адрес стран, предоставляющих свою инфраструктуру для атак по территории РФ, становятся все более жесткими и конкретными.