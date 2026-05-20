Шок для НАТО: назван возможный ответ России на будущие атаки ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что Россия может ответить на возможные июньские атаки ВСУ ударами высокоточным оружием по военным объектам НАТО. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

По мнению Кнутова, жесткие меры потребуются, если Украина задействует для налетов инфраструктуру соседних государств. Эксперт отметил, что Владимир Зеленский говорил о планах масштабных ударов в июне.

Аналитик считает, что Киев планирует активизировать применение беспилотников. Для противодействия им, по словам эксперта, ВС РФ могут использовать ЗРК типа «Верба». Главную угрозу Кнутов видит в попытках украинской стороны расширить географию конфликта за счет третьих стран.

«На пяти базах Латвии размещены дроноводы ВСУ, которые будут заниматься запуском БПЛА», - заявил он.

У Киева остались сутки: эксперт рассказал, как Россия ответит на налет

По мнению Кнутова, Россия должна действовать «жестко и решительно» и наносить ответные удары по военным базам в странах Балтии. Это стало бы фактором, который мог бы полностью дезориентировать и «шокировать» руководство НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москве придется «сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», если страны ЕС будут предоставлять Украине свое воздушное пространство для ударов по России.