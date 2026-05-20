Поставщик оружия на Украину начнет выпуск ракет от созданной россиянином компании

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall к концу года планирует в рамках совместного предприятия начать производство новой ракеты Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров, разработанной швейцарской компанией Destinus. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава Destinus Михаил Кокорич, в 2024 году отказавшийся от гражданства России.

По его словам, дальнобойные ракеты остаются одним из главных пробелов в суверенном потенциале общей европейской обороны. Стоящие на вооружении стран модели слишком дороги, их постоянно не хватает, и к тому же Евросоюз слишком зависит от поставок из США, хотя доверия к Вашингтону все меньше.

Также Destinus планирует создание системы Ruta Block 3, дальность полета ракеты в которой составляет 2 тысячи километров, что больше, чем у американской Tomahawk (1,6 тысячи километров).

Михаил Кокорич является выпускником физического факультета Новосибирского государственного университета. В 2011 году он, будучи владельцем сети гипермаркетов электроники «Техносила», стал одним из основателей первой в России частной космической компании Dauria Aerospace. В 2018 году ее деятельность пришлось заморозить из-за иска Роскосмоса.

Ранее в Rheinmetall подтвердили планы максимально ускорить выпуск ракет, так как на них в мире появился растущий спрос из-за нестабильности. Также в мае глава концерна Армин Паппергер сообщил об увеличении производства дронов-камикадзе.