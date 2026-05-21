Иран показал зону контроля в Ормузском проливе

Иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) опубликовало карту морской зоны, которую контролирует Корпус стражей исламской революции (КСИР). В документе чётко обозначены границы юрисдикции Тегерана в Ормузском проливе — теперь они закреплены между конкретными географическими точками на территории Ирана и ОАЭ.

Согласно новым указаниям, зона охватывает два участка: первый пролегает между горой Кух‑е Мобарак в Иране и южной частью города Фуджайра в ОАЭ, второй — соединяет иранский остров Кешм с городом Умм‑эль‑Кувейн в ОАЭ с западной стороны. Теперь для прохода через эти воды все суда обязаны заранее получать разрешение от PGSA.

Ситуация обострилась на фоне военного конфликта: в феврале США и Израиль начали военные действия против Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции нанёс удары по Израилю и атаковал военные объекты США в ряде стран региона.

В связи с этими событиями власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и государствами, поддержавшими действия против исламской республики. Это может серьёзно повлиять на международные морские перевозки — пролив играет ключевую роль в транспортировке энергоресурсов.