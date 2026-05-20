Новости СВО сегодня: дуэль дронов и удар по «глазам и ушам» ВСУ

В среду, 20 мая, в Минобороны России сообщили об уничтожении скрытых объектов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Массированный залп «Градов»

Российские артиллеристы выполнили боевую задачу, одновременно задействовав два «Града», рассказали в Минобороны РФ. Получив координаты от разведчиков, артиллеристы нанесли по позициям ВСУ массированный удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами.

Кадры объективного контроля подтвердили высокую точность стрельбы. Все цели были поражены.

Удар по ВСУ с воздуха

Экипаж боевого вертолета Ми-28нм нанес удар авиаракетами по позициям ВСУ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр», рассказали в Минобороны России.

В результате удара был уничтожен скрытый опорный пункт ВСУ. После этого экипаж Ми-28нм выполнил противоракетный манёвр с выпуском тепловых ловушек. Вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.

Расчет Д-30 уничтожил скрытую технику ВСУ

Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скрытый объект ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированную военную технику ВСУ обнаружил оператор разведывательного дрона и передал ее координаты на командный пункт.

Расчет 122-миллиметрового буксируемого орудия Д-30 отправился на позицию и нанес удар. Результаты удара зафиксировали операторы беспилотника. После выполнения задачи артиллеристы замаскировали гаубицу и ушли в укрытие.

Дуэль дронов

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ, рассказали в Минобороны. Наземные комплексы ВСУ, подвозившие боеприпасы и провиант на передовую, были обнаружены во время воздушной разведки.

Для поражения целей в воздух были подняты ударные беспилотники. Операторы БПЛА ликвидировали технику ВСУ в движении.

Удар по «глазам и ушам» ВСУ

Российские военные ликвидировали украинскую технику связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обнаружения дронов в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников выявили и поразили станцию Dedrone RF-360, комплекс РЭБ «Дамбо» и коптер «Матрикс 30Т» с воздушным ретранслятором.

Информацию о расположении аппаратуры оперативно передали на командный пункт, после чего по целям нанесли точечные удары. Уничтожение средств связи нарушило управление силами ВСУ и обеспечило успешное продвижение российских штурмовых групп.