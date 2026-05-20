Украина готовится к расширению географии «дальнобойных санкций» в виде ударов по территории России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале по итогам Ставки.

«Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение России к уменьшению агрессии», — написал Зеленский.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Сейчас в распоряжении Украины «большое количество различных типов летающих аппаратов», а также дальнобойные ракеты «Фламиного». Удары становятся «более массированные», подчеркнул Матвийчук.