Генерал предрек начало третьей мировой войны в случае запуска дронов по России из Латвии

Если Латвия предоставит Украине площадки для запуска дронов по территории России, может начаться третья мировая война. Такой сценарий предрек заслуженный военный летчик России, генерал‑майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

Он отметил, что в случае запуска беспилотников с территории Латвии Москва сначала сделает дипломатическое предупреждение. Если это не предупредит дальнейшие атаки, Россия может ответить точечными ударами по объектам, с которых будут запускаться дроны по ее территориям.

«Это проблема очень большая. Это начало Третьей мировой войны», — уверен Попов.

Генерал также подчеркнул, что столкновение возможно и с другими странами, которые граничат с Россией. Москва будет вынуждена точечно ударить по военной инфраструктуре Литвы, Эстонии или Финляндии, если с территории этих государств станут лететь беспилотники в российские регионы, заключил генерал.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии. В ведомстве подчеркивали, что украинские военнослужащие разместили свои беспилотные системы на нескольких военных базах в стране. Комментируя заявление СВР, в Госдуме указали, что Запад вовлекает Латвию в конфликт с Россией ради увеличения числа новых жертв.