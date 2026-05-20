В шаге от реванша: когда возобновится война США против Ирана

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», прогнозируют сохранение напряженного статус-кво на Ближнем Востоке. Они считают маловероятным возобновление масштабной войны в ближайшее время.

Аналитики связывают осторожность США с внутриполитическими факторами и рисками жесткого ответа со стороны Тегерана. Младший научный сотрудник ВШЭ Илья Васькин отметил, что президента США Дональда Трампа сдерживают осенние промежуточные выборы в Конгресс. По мнению эксперта, даже в случае новой эскалации Вашингтон ограничится лишь точечными воздушными ударами.

Текущее состояние «ни войны, ни мира» может затянуться на месяцы или годы. Иран частично дезорганизован прошлыми конфликтами, а Белый дом вынужден оглядываться на американских избирателей, недовольных падением уровня жизни. Васькин считает, что условия для реального дипломатического прорыва созреют только после окончания президентского срока Трампа в 2028 году, так как сейчас у Тегерана нет доверия к Белому дому.

Аналитик Юрий Лямин добавил, что американская администрация боится повторять ошибки прошлого. Иран уже адаптировался к военному противостоянию и готов сопротивляться долго. Полноценная война требует от США резких шагов, но они несут огромные риски. Массированные удары по иранской энергетике спровоцируют ответные атаки на союзников Вашингтона в регионе, а попытка восстановить судоходство в Ормузском проливе обернется для американцев тяжелыми потерями.

Пока Тегеран находится под морской блокадой, но продолжает контролировать Ормузский пролив. По оценке Лямина, это двоякая ситуация: она может как подтолкнуть Вашингтон к компромиссу и сделке, так и вынудить его пойти на риск и эскалацию.

Иран поставил США и Израилю жесткий ультиматум

У доктора политологии Университета Зальцбурга Камрана Гасанова другая точка зрения. Он уверен, что вероятность возобновления войны высока, поскольку условия для компромисса еще не созрели. Ирану выгодна текущая передышка - она позволяет восстановить боевой потенциал и укрепить внутреннюю легитимность. Трампу же перед выборами необходим громкий и осязаемый результат на Ближнем Востоке - например, захват острова Харк или вывоз иранского урана. Одни лишь бомбардировки не принесут президенту США нужных политических дивидендов, поэтому американская сторона может пойти на обострение.

Восемнадцатого мая Трамп заявил, что отменил новый удар по Ирану по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам президента США, ему сообщили о возможности заключения сделки, которая будет «вполне приемлема» для Вашингтона. В то же время Трамп пригрозил Ирану «полноценным наступлением», если сделки не будет.