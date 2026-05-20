Полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что истребитель F-16, выполнявший патрулирование воздушного пространства НАТО над Балтийским морем, сбил украинский беспилотник, что было направлено на защиту территории Альянса, а не в интересах России. Об этом пишет NEWS.ru.

Инцидент, по мнению аналитика, произошёл в контексте предупреждения, сделанного странам Балтии перед 9 мая, когда Россия выразила свои претензии. Эстония, в частности, заявила о готовности сбивать беспилотники, если они войдут в её воздушное пространство без разрешения.

Это было намеренное действие, направленное на прекращение несанкционированных полётов дронов ВСУ, что подтверждает оборонительный характер действий НАТО, пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что никакой защиты России не было.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил обеспокоенность по поводу инцидента с украинским дроном, который был сбит над территорией Эстонии.