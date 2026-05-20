Военкор объяснил облет дронами ВСУ Москвы с восточной стороны во время атаки

Во время атаки на Москву дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) облетали город с востока, чтобы найти брешь в обороне города. Об этом рассказал военкор Александр Коц в беседе с ТАСС.

По его словам, таким образом украинские беспилотники прощупывали систему противовоздушной обороны (ПВО) в поисках маршрутов, по которым можно пробиться через нее. При этом защиту столицы журналист оценил как эталонную.

«Здесь в общий контур противовоздушной обороны заключены и министерство обороны, и Росгвардия, и огромное количество тех новинок, которые были изготовлены при помощи народных КБ, которые уже влились в военно-промышленные комплексы», — объяснил Коц.

Он добавил, что беспилотники ВСУ так и не долетели до конкретных целей, не сумев пробить систему обороны Москвы.

Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что во время атаки на Москву в ночь на 17 мая беспилотники ВСУ заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Журналист считает западное направление единственным, с которого на город могли лететь украинские дроны.

За сутки с 16 по 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 130 беспилотников ВСУ. Эта атака оказалось самой массовой более чем за год.