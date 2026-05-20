Появились подробности о масштабных ядерных учениях России

Россия и Белоруссия проводят учения, в ходе которых будет проверена готовность российской ядерной триады. Как проходят маневры, и сколько человек в них задействовано, разбиралось РИА Новости.

Учения продлятся с 19 по 21 мая. В маневрах принимает участие около 64 тысяч солдат и офицеров, порядка 7800 единиц техники, в том числе и больше 200 ракетных пусковых установок, а также корабли и подводные лодки, в том числе восемь — стратегического назначения. Основной упор сделан на скрытности перемещений на значительные расстояния, а также выполнении расчетов для применения сил и средств ядерного сдерживания.

«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России», — уточнили в Минобороны.

На территории Белоруссии маневры стартовали еще в понедельник, 18 мая. В Минске отметили, что в ходе учений планируется «отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению».

Сопоставимые по масштабу учения последний раз проводились два года назад. Тогда в приоритете было нестратегическое ядерное оружие, напоминает издание.

Эксперты обратили внимание на то, что впервые будет продемонстрирована работа всей ядерной триады, когда президента России и верховного главнокомандующего Владимира Путина нет в Москве.

«Таким образом, мы покажем, что приказ о применении ядерного оружия может поступить из самолета или вообще из-за рубежа», — пояснил военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, учения также станут «прозрачным намеком» Европе о том, что Россия готова ответить на размещение там американских ядерных вооружений. При этом эксперт подчеркнул, что учения готовились давно и не связаны с высказыванием министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил о готовности Североатлантического альянса «показать русским», как может быть захвачена Калининградская область. Он также заверил, что у НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы» в Калининграде и «прорваться в эту небольшую крепость».